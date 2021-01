AstraZeneca smentisce media tedeschi: “Non è vero che il nostro vaccino è efficace all’8% negli over 65” (Di martedì 26 gennaio 2021) “I report secondo cui l’efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni sono completamente errati“. Un portavoce di AstraZeneca smentisce seccamente quanto scritto da alcuni media tedeschi, come Bild e Handelsblatt, che riportavano valutazioni di fonti governative sulla ridotta efficacia del suo vaccino, messo a punto con l’Università di Oxford, sugli over 65. “Nel Regno Unito, il Jcvi (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, ndr) ha supportato l’uso” del vaccino “in questa popolazione – sottolinea AstraZeneca – e l’Mhra“, l’agenzia del farmaco britannica che ha già approvato il trattamento e lo sta somministrando ai suoi cittadini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “I report secondo cui l’efficacia del/Oxford è dell’8%adulti di età superiore ai 65 anni sono completamente errati“. Un portavoce diseccamente quanto scritto da alcuni, come Bild e Handelsblatt, che riportavano valutazioni di fonti gnative sulla ridotta efficacia del suo, messo a punto con l’Università di Oxford, sugli65. “Nel Regno Unito, il Jcvi (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, ndr) ha supportato l’uso” del“in questa popolazione – sottolinea– e l’Mhra“, l’agenzia del farmaco britannica che ha già approvato il trattamento e lo sta somministrando ai suoi cittadini, ...

La Germania sarebbe in possesso di elementi che certificano la quasi inefficacia del siero di AstraZeneca per gli over 65 ...

Cosa sappiamo dell’efficacia del vaccino Astrazeneca sugli over 65 e perché può essere un problema

Il vaccino anti-Covid di Astrazeneca avrebbe un’efficacia estremamente ridotta nelle persone con più di 65 anni. Lo affermano alcuni media tedeschi, tra cui Handelsblatt e Bild, citando stime del gove ...

La Germania sarebbe in possesso di elementi che certificano la quasi inefficacia del siero di AstraZeneca per gli over 65 ...Il vaccino anti-Covid di Astrazeneca avrebbe un’efficacia estremamente ridotta nelle persone con più di 65 anni. Lo affermano alcuni media tedeschi, tra cui Handelsblatt e Bild, citando stime del gove ...