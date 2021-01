A Fontana serve davvero un pallottoliere L’Iss | “Da maggio segnalati alla Lombardia 54 errori”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Dal mese di2020ha inviato 54 segnalazioni di, incompletezze e/o incongruenzeRegione, l’ultima delle quali in data 7 gennaio 2021. La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo “stato clinico”) è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d’Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021”. E’ quanto fa sapere l’Istituto superiore di Sanità in meritovicenda deglinella trasmissione dei dati epidemiologici da parte della Regione(leggi l’articolo). “Aspettiamo fiduciosi il giudizio del Tar del Lazio per dimostrare che abbiamo ragione noi” ha ribadito in serata il presidente della Regione, Attilio...