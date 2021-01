“Voleva essere la reginetta dei social”: nella password le chiavi della tragedia? (Di lunedì 25 gennaio 2021) All’esame degli inquirenti la password che la piccola utilizzava per accedere ai social e pubblicare video. Bimba PalermoVoleva essere la star dei social, di Tik Tok, dove pubblicava di continuo i suoi video. Queste le parole del padre della bimba di 10 anni, morta a Palermo in seguito ad una tragica sfida social. Mostrare resistenza ad un tentativo di soffocamento. Una cinta stretta intorno al collo, chiesta al padre, che ignaro di tutto, ha tranquillamente accontentato sua figlia, e lo svenimento, dopo poco, in seguito al tragico gesto, da mostrare poi, proprio sui social. Una famiglia distrutta, che tra qualche modo, con la morte nel cuore accoglierà l’ultima arrivata. Il racconto dell’uomo è straziante. Voleva ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) All’esame degli inquirenti lache la piccola utilizzava per accedere aie pubblicare video. Bimba Palermola star dei, di Tik Tok, dove pubblicava di continuo i suoi video. Queste le parole del padrebimba di 10 anni, morta a Palermo in seguito ad una tragica sfida. Mostrare resistenza ad un tentativo di soffocamento. Una cinta stretta intorno al collo, chiesta al padre, che ignaro di tutto, ha tranquillamente accontentato sua figlia, e lo svenimento, dopo poco, in seguito al tragico gesto, da mostrare poi, proprio sui. Una famiglia distrutta, che tra qualche modo, con la morte nel cuore accoglierà l’ultima arrivata. Il racconto dell’uomo è straziante....

sillicio : @Sofiajeanne @mariolavia Voleva essere sarcastico - aranjino : @bangtanfatine sei tu quella che voleva imparare a ricamare perché dovrei essere io a farlo - Alebr84 : @RiddleHack1899 @SimoneCristao voleva essere una battuta per ironizzare sulle nostre discussioni dell’anno scorso ?? - f4t_ale : X risolvere la crisi di governo ci voleva una donna! Il problema è Bonafede? La donna lo avrebbe cacciato in cattiv… - marisavillani : RT @248455: @myrtamerlino Chiamate in causa la sua insegnante forse si voleva liberare di un figlio di sx che rompeva? Pur sapendo che inv… -