Villa Borghese | piantato clone Platano Orientale

Roma – "Il primo clone di Platanus Orientalis L. e' stato piantato a Villa Borghese. Il giovane albero di 5 anni, e' stato riprodotto per talea da uno degli 11 rari esemplari superstiti di quei circa 40 piantati nel 1600 dal cardinale Scipione Borghese, fondatore della Villa. "Si tratta di uno dei pochi cloni viventi noti di antichi Platani Orientali, un grande successo reso possibile dalla preziosa collaborazione e dal supporto operativo dell'associazione Amici di Villa Borghese, che ringrazio vivamente per il grande impegno profuso", ha spiegato l'assessora alle Politiche del Verde, Laura Fiorini. "Questo importante risultato rappresenta il primo passo verso la tutela, riproduzione e conservazione del patrimonio genetico degli alberi antichi di Roma ...

Ultime Notizie dalla rete : Villa Borghese Un dono speciale per Villa Borghese: piantato un rarissimo platano orientale - Flaminio-Parioli romah24.com Piantato primo clone di Platanus Orientalis L. a Villa Borghese

Il primo clone di Platanus Orientalis L. è stato piantato a Villa Borghese. Il giovane albero di 5 anni, è stato riprodotto per talea da uno degli 11 rari esemplari superstiti di quei circa 40 piantat ...

Galleria Borghese: le attività messe in campo durante la chiusura al pubblico

Nel video del MiBACT, la Direttrice Francesca Cappelletti racconta l'esperienza della Galleria Borghese durante la pandemia.

