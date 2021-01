Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio: Gemma fa un’insinuazione su Maurizio, Sophie si arrabbia, Davide raggiunge Beatrice (Di lunedì 25 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio: ricomincia la settimana del dating-show di Maria De Filippi. Volete sapere cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio: Maurizio cerca di tirare su il morale a Gemma, ma lei ha un sospetto Come sempre si inizierà parlando di Gemma Galgani. Quest’ultima farà sapere che, al termine dell’ultima registrazione, il suo ormai ex cavaliere Maurizio è andato da lei dicendole qualche dolce parola, dopo aver deciso di non continuare la conoscenza: è affezionato alla dama, ma non è intenzionato a tornare sui suoi passi. Naturalmente Tina Cipollari non perderà occasione di punzecchiare Gemma, la quale penserà che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 25 gennaio 2021)25: ricomincia la settimana del dating-show di Maria De Filippi. Volete sapere cosa succederà?25cerca di tirare su il morale a, ma lei ha un sospetto Come sempre si inizierà parlando diGalgani. Quest’ultima farà sapere che, al termine dell’ultima registrazione, il suo ormai ex cavaliereè andato da lei dicendole qualche dolce parola, dopo aver deciso di non continuare la conoscenza: è affezionato alla dama, ma non è intenzionato a tornare sui suoi passi. Naturalmente Tina Cipollari non perderà occasione di punzecchiare, la quale penserà che ...

RaiTre : A Livorno arrivano donne e uomini da tutto il Paese. La città è elettrica tutti parlano di rivoluzione. Il 15 genna… - 6000sardine : ??145 donne, uomini e bambini sono in balia delle onde a 15 miglia dalle coste libiche. Le possibilità al momento so… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - ilcrociato607 : La terza strada invece permette alle donne di abbandonare il lavoro prima degli uomini grazie ad una proroga della… - gengarsayshello : RT @___eisblume: comunque dal momento che in quei gruppi ci finiscono anche foto di fidanzate, mogli, ex e addirittura figlie dovrebbe quan… -