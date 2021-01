Tommaso Zorzi | Kevin e Luca Vismara chiariscono la loro storia

Leggi su biccy

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ieri sera è finito inconsapevolmente al centro di un triangolo amoroso con il muscoloso e tatuatoe con il cantante di Amici ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi,. Siacheavrebbero infatti avuto un flirt cone quando il cantante, incalzato da una domanda diretta, lo ha raccontato a Biccy.it la notte di Capodanno ha dichiarato: “Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola. Quindi ammetto che lascio le porte aperte a...