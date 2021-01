“Ti do una corda e impiccati” La signora senza freni a C’è posta per te. Maria De Filippi incredula (Di lunedì 25 gennaio 2021) A C’é posta per te, trasmissione del sabato sera condotta egregiamente da Maria De Filippi, assistiamo a storie che spesso hanno dell’incredibile, storie che lasciano l’amaro in bocca, alcune tristi che ci strappano una lacrima e altre gioiose e a lieto fine. Tra le storie raccontate ieri sera 23 gennaio una in particolare ha fatto sorridere il pubblico per via di una dei protagonisti, la vulcanica Graziella. Ma vediamo di cosa si tratta. La storia di Lisa Lisa, una donna leccese, ha cercato attraverso l’aiuto di Maria il padre Salvatore con il quale si sono interrotti da anni i rapporti. L’uomo è arrivato in studio con la seconda moglie Graziella, che ha cresciuto Lisa con tanto amore ma anche molto duramente. I due hanno poi avuto una seconda figlia, Claudia. Lisa accusa Graziella di averla ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 25 gennaio 2021) A C’éper te, trasmissione del sabato sera condotta egregiamente daDe, assistiamo a storie che spesso hanno dell’incredibile, storie che lasciano l’amaro in bocca, alcune tristi che ci strappano una lacrima e altre gioiose e a lieto fine. Tra le storie raccontate ieri sera 23 gennaio una in particolare ha fatto sorridere il pubblico per via di una dei protagonisti, la vulcanica Graziella. Ma vediamo di cosa si tratta. La storia di Lisa Lisa, una donna leccese, ha cercato attraverso l’aiuto diil padre Salvatore con il quale si sono interrotti da anni i rapporti. L’uomo è arrivato in studio con la seconda moglie Graziella, che ha cresciuto Lisa con tanto amore ma anche molto duramente. I due hanno poi avuto una seconda figlia, Claudia. Lisa accusa Graziella di averla ...

VincenzoMilani : RT @VivianaDesio: Due persone in pericolo aggrappati ad una roccia A: Perché non hai afferrato quella corda e l'hai lasciata cadere? B: Per… - vitcastagna : RT @VivianaDesio: Due persone in pericolo aggrappati ad una roccia A: Perché non hai afferrato quella corda e l'hai lasciata cadere? B: Per… - ve10ve : RT @VivianaDesio: Due persone in pericolo aggrappati ad una roccia A: Perché non hai afferrato quella corda e l'hai lasciata cadere? B: Per… - siwel44it : RT @VivianaDesio: Due persone in pericolo aggrappati ad una roccia A: Perché non hai afferrato quella corda e l'hai lasciata cadere? B: Per… - Irisamalu : RT @VivianaDesio: Due persone in pericolo aggrappati ad una roccia A: Perché non hai afferrato quella corda e l'hai lasciata cadere? B: Per… -

Ultime Notizie dalla rete : una corda C’è Posta per Te, “Ti do una corda e impiccati”: la signora Graziella perde le staffe e… Il Fatto Quotidiano PALERMO: BIMBA di 10 anni Muore a causa di una SFIDA ESTREMA su TIK TOK. I Dettagli nel VIDEO

A Palermo una bimba di soli 10 anni è morta a causa di una sfida estrema su Tik Tok, il noto social network, ambito dai giovanissimi. L'assurda prova prevedeva di stringere intorno al collo una cintur ...

QUEL MATRIMONIO RINVIATO PER ORDINE RICEVUTO DAL … PARTITO | Agostino Spataro

Fu il compagno Emanuele Macaluso, a quel tempo segretario regionale e membro dell’UP (Ufficio politico), a chiedermi, in maniera piuttosto risoluta, di rinviare il matrimonio ...

A Palermo una bimba di soli 10 anni è morta a causa di una sfida estrema su Tik Tok, il noto social network, ambito dai giovanissimi. L'assurda prova prevedeva di stringere intorno al collo una cintur ...Fu il compagno Emanuele Macaluso, a quel tempo segretario regionale e membro dell’UP (Ufficio politico), a chiedermi, in maniera piuttosto risoluta, di rinviare il matrimonio ...