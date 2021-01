"Soffro tantissimo". Il pianto disperato di Sandra Milo in tv: la disgrazia che la fa crollare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è lasciata andare alle emozioni Sandra Milo, ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina. Parlando di Bettino Craxi, l'attrice ha rivelato di aver provato per lui un grande amore, soprattutto per il suo desiderio di dedicarsi al proprio Paese. Ricordando l'impegno sociale di Craxi, la Milo è scoppiata in lacrime: “Mi viene da piangere pensando a chi non ha casa. Vedo tanta povertà in giro, mi fa soffrire moltissimo. Perché non proteggiamo le persone deboli?". Parlando del particolare momento che stiamo vivendo, poi, la Milo ha aggiunto: "Mi spiace vedere il mio Paese così perso”. L'attrice ha riservato qualche parola anche alla sua attuale relazione, che la lega ad Alessandro, più giovane di lei di 37 anni. Tuttavia ci ha tenuto a specificare: "Noi non condividiamo l'intimità sessuale”. Poi alla Volpe ha confessato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è lasciata andare alle emozioni, ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina. Parlando di Bettino Craxi, l'attrice ha rivelato di aver provato per lui un grande amore, soprattutto per il suo desiderio di dedicarsi al proprio Paese. Ricordando l'impegno sociale di Craxi, laè scoppiata in lacrime: “Mi viene da piangere pensando a chi non ha casa. Vedo tanta povertà in giro, mi fa soffrire moltissimo. Perché non proteggiamo le persone deboli?". Parlando del particolare momento che stiamo vivendo, poi, laha aggiunto: "Mi spiace vedere il mio Paese così perso”. L'attrice ha riservato qualche parola anche alla sua attuale relazione, che la lega ad Alessandro, più giovane di lei di 37 anni. Tuttavia ci ha tenuto a specificare: "Noi non condividiamo l'intimità sessuale”. Poi alla Volpe ha confessato: ...

