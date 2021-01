**Social: Emanuela Folliero, 'sono stata hackerata, mio account Instagram in mano ai turchi'** (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Ciao a tutti, sono stata hackerata. Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi, che possono accedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono". A denunciarlo su Twitter è la conduttrice Emanuela Folliero. "Instagram non mi da alcuna risposta", aggiunge la Folliero. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Ciao a tutti,. Il mio profiloè bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mioè inai, che posaccedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci". A denunciarlo su Twitter è la conduttrice. "non mi da alcuna risposta", aggiunge la

