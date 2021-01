“Serve lockdown nazionale di un mese”. A Galli e Ricciardi le “regioni colorate” non bastano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Gli ultrà del lockdown Massimo Galli e Walter Ricciardi tornano congiuntamente a chiedere restrizioni più severe per gli italiani. Più severe di cosi?, verrebbe da domandarsi. Poveri illusi, non avete visto ancora nulla: il consigliere del ministro Speranza stamattina ha addirittura invocato la zona rossa nazionale per 4 settimane. Galli e Ricciardi ci vogliono rinchiudere di nuovo Evidentemente per questi due signori è carta straccia il report diffuso venerdì scorso dall’Iss che fissava l’indice di contagiosità nazionale finalmente sotto l’1, e che parla di “un miglioramento del livello generale del rischio“, di “tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale” sceso “sotto la soglia critica (30%)”. Adesso, per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Gli ultrà delMassimoe Waltertornano congiuntamente a chiedere restrizioni più severe per gli italiani. Più severe di cosi?, verrebbe da domandarsi. Poveri illusi, non avete visto ancora nulla: il consigliere del ministro Speranza stamattina ha addirittura invocato la zona rossaper 4 settimane.ci vogliono rinchiudere di nuovo Evidentemente per questi due signori è carta straccia il report diffuso venerdì scorso dall’Iss che fissava l’indice di contagiositàfinalmente sotto l’1, e che parla di “un miglioramento del livello generale del rischio“, di “tasso di occupazione in terapia intensiva a livello” sceso “sotto la soglia critica (30%)”. Adesso, per ...

borghi_claudio : @Il_Missino Come ben sa per me il lockdown fatto così non serve a nulla quindi si, io voterei per toglierle. Un ris… - Adnkronos : #Covid, #Ricciardi: 'Serve un #lockdown vero di un mese' - Corriere : Ricciardi: «Serve lockdown di 3-4 settimane». Galli: «Senza vaccini, mantenere le misure» - Andral84 : Sempre più evidente l'uguaglianza tra il covid e l'influenza. Tranne per il popolo italiano, che continua a non rib… - LicinioMacro : Ci vogliono chiudere ancora: Galli e Ricciardi per il lockdown -