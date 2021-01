Serena Enardu terrorizzata: “Hanno incendiato la mia auto per la seconda volta, chi sa parli e racconti tutto alla polizia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Per la seconda volta in pochi mesi l’auto di Serena Enardu è stata incendiata. La notte scorsa l’ex protagonista del “Grande Fratello Vip” ha denunciato un attacco alla sua macchina. Intorno alle 22:30 di sabato 23 gennaio a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, qualcuno avrebbe cosparso l’auto di liquido infiammabile per appiccare l’incendio e scappare via. Alcuni vicini Hanno visto le fiamme e Hanno chiamato subito i Vigili del Fuoco. Il fuoco è stato domato in fretta e gli investigatori Hanno ritrovato la tanica con il liquido. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Già lo scorso agosto è successa la stessa cosa mentre la Enardu era finita nell’occhio del ciclone perché ritratta con la sorella Elga ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Per lain pochi mesi l’diè stata incendiata. La notte scorsa l’ex protagonista del “Grande Fratello Vip” ha denunciato un attaccosua macchina. Intorno alle 22:30 di sabato 23 gennaio a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, qualcuno avrebbe cosparso l’di liquido infiammabile per appiccare l’incendio e scappare via. Alcuni vicinivisto le fiamme echiamato subito i Vigili del Fuoco. Il fuoco è stato domato in fretta e gli investigatoriritrovato la tanica con il liquido. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Già lo scorso agosto è successa la stessa cosa mentre laera finita nell’occhio del ciclone perché ritratta con la sorella Elga ad ...

Noovyis : (Serena Enardu terrorizzata: “Hanno incendiato la mia auto per la seconda volta, chi sa parli e racconti tutto alla… - FQMagazineit : Serena Enardu terrorizzata: “Hanno incendiato la mia auto per la seconda volta, chi sa parli e racconti tutto alla… - CheDonnait : Serena Enardu, ex concorrente del #GFVIP, dopo aver annunciato il riavvicinamento con Pago è stata vittima di un ge… - M7E7G : Una volta fatta luce sull’accaduto, resta da capire chi sia Serena Enardu. #notizie - zazoomblog : Brutta disavventura per Serena Enardu: “Io e Tommaso stiamo bene ma sono senza parole” poi le foto con Pago -… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu e l'incendio della sua auto: "Si tratta di persone ignobili" (Video) 361 Magazine Serena Enardu terrorizzata: “Hanno incendiato la mia auto per la seconda volta, chi sa parli e racconti tutto alla polizia”

Per la seconda volta in pochi mesi l’auto di Serena Enardu è stata incendiata. La notte scorsa l’ex protagonista del “Grande Fratello Vip” ha denunciato un attacco alla sua macchina. Intorno alle 22:3 ...

A 8 mesi dall’addio Serena Enardu e Pago ci riprovano: la conferma della bella sarda

Serena Enardu e Pago a 8 mesi dal secondo addio, arrivato a metà maggio scorso, ci riprovano. La sarda lo conferma sul social ai fan: nonostante abbia subito un grave danno, le è stata bruciata la sec ...

Per la seconda volta in pochi mesi l’auto di Serena Enardu è stata incendiata. La notte scorsa l’ex protagonista del “Grande Fratello Vip” ha denunciato un attacco alla sua macchina. Intorno alle 22:3 ...Serena Enardu e Pago a 8 mesi dal secondo addio, arrivato a metà maggio scorso, ci riprovano. La sarda lo conferma sul social ai fan: nonostante abbia subito un grave danno, le è stata bruciata la sec ...