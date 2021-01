Sapete cosa accadrà tra meno di un anno? "Campagna dei vaccini inutile": Becchi a valanga su Arcuri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Calendario alla mano, la Campagna di vaccinazione di Conte, Speranza e Arcuri potrebbe rivelarsi inutile. Ne è convinto Paolo Becchi, che su Twitter lancia l'allarme: "Se le vaccinazioni continuano a questo ritmo - scrive il professore ed editorialista di Libero -, quando saranno finite il vaccino sarà già inefficace per quelli che lo hanno appena fatto, perché la protezione garantita è meno di un anno. Insomma tutta la Campagna vaccinale risulterà inutile. Governo di incapaci". Per la cronaca, Becchi è assai scettico anche sul vaccino Pfizer, che al netto dei ritardi nella distribuzione delle dosi (con tanto di strascichi legali) starebbe trasformando gli italiani in un popolo di "cavie". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Calendario alla mano, ladi vaccinazione di Conte, Speranza epotrebbe rivelarsi. Ne è convinto Paolo, che su Twitter lancia l'allarme: "Se le vaccinazioni continuano a questo ritmo - scrive il professore ed editorialista di Libero -, quando sarfinite il vaccino sarà già inefficace per quelli che lo happena fatto, perché la protezione garantita èdi un. Insomma tutta lavaccinale risulterà. Governo di incapaci". Per la cronaca,è assai scettico anche sul vaccino Pfizer, che al netto dei ritardi nella distribuzione delle dosi (con tanto di strascichi legali) starebbe trasformando gli italiani in un popolo di "cavie". ...

sabrina_decarlo : La sapete l'ultima? #Renzi ha deciso che cosa far votare a Italia Viva senza nemmeno degnarsi di leggere i testi. È… - gabrielobeloo : Sapete tutti cosa vi piacerebbe fare nella vita? - pizzibar : @alicejuvelove Sapete cosa? Visto che non votate Stefania aiuteremo Pier e pure Giulia a questo punto. La coerenza… - TAGAMGHIZLANE : @LegaSalvini Non sapete più cosa inventare! - LibriSoria : RT @GrandePinguino: Vi annoiate e non sapete che cosa fare? Niente paura, ci pensa il nostro neurochirurgo preferito ad intrattenerci con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete cosa Venerato: 'Napoli, ho parlato con i procuratori dei calciatori: sapete cosa pensano di Gattuso?' AreaNapoli.it Milan "fortunato"? Mica tanto: 14 legni colpiti e 16 formazioni diverse in 19 giornate di campionato (una sola volta quella titolare)

Il Milan ha chiuso in vetta alla classifica il girone di andata di Serie A e ha vinto così il titolo di "campione d'inverno" dieci anni dopo l'ultima volta ...

Anteprima Report: su monopattini, piano pandemico e il patto della Lega

Questa sera Report ritorna sul piano pandemico italiano, non aggiornato dal 2006. A seguire un servizio sui vaccini, uno sul più grande produttore di monopattini elettrici e infine un retroscena (...) ...

Il Milan ha chiuso in vetta alla classifica il girone di andata di Serie A e ha vinto così il titolo di "campione d'inverno" dieci anni dopo l'ultima volta ...Questa sera Report ritorna sul piano pandemico italiano, non aggiornato dal 2006. A seguire un servizio sui vaccini, uno sul più grande produttore di monopattini elettrici e infine un retroscena (...) ...