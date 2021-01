Rientra dalla sua festa di compleanno e precipita per le scale: i vicini lo trovano svenuto sul pianerottolo (Di lunedì 25 gennaio 2021) ANCONA - Un tonfo nel cuore della notte. Il brusco risveglio, la paura che ci fosse un ladro. Poi, lo choc: sul pianerottolo, in fondo alle scale, un ragazzo a terra, privo di sensi. Ci hanno pensato ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 25 gennaio 2021) ANCONA - Un tonfo nel cuore della notte. Il brusco risveglio, la paura che ci fosse un ladro. Poi, lo choc: sul, in fondo alle, un ragazzo a terra, privo di sensi. Ci hanno pensato ...

misalvichipuo99 : @croccoppini No è che non ce la fa proprio, ha troppa delicatezza per entrare nel merito di questioni tanto persona… - OzserEdser : @moonshadow_369 Ma Selin non torna chi lo ha detto non state dietro Yasin per favore ????? quando un attore esce dal… - Frances13245274 : @Italialibera6 @matteosalvinimi Lo scostamento di bilancio non rientra nel programma politico di questo governo e'… - Luciana451962 : @Pinodemarco @carlakak Renzi non sarà mai fuori dal governo.Esce dalla porta e rientra dalla finestra - Elmora39701045 : @Signorasinasce Vedrai... Renzi rientra dalla finestra e arrivano al 2023... #governoclandestino -

Ultime Notizie dalla rete : Rientra dalla Rientra dalla sua festa di compleanno e precipita per le scale: i vicini lo trovano svenuto sul... Corriere Adriatico Diciassette ore per rientrare all’Elba isolata dal maltempo

Venerdì notte decine di passeggeri hanno dormito a bordo Le prime partenze all’alba, ma anche ieri è stato un giorno critico ...

Rientro a scuola, lunedì 25 gennaio: facciamo il punto con gli istituti del nostro territorio

Riapertura scuole superiori il 25 gennaio: c’è ordinanza della Lombardia, ormai in zona arancione. Gli ultimi aggiornamenti dagli Istituti del nostro territorio. La prova di un accordo scuola-trasport ...

Venerdì notte decine di passeggeri hanno dormito a bordo Le prime partenze all’alba, ma anche ieri è stato un giorno critico ...Riapertura scuole superiori il 25 gennaio: c’è ordinanza della Lombardia, ormai in zona arancione. Gli ultimi aggiornamenti dagli Istituti del nostro territorio. La prova di un accordo scuola-trasport ...