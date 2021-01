Ragazza 16enne scappa di casa con l’influencer conosciuta su Tik Tok: “Plagiata” (Di lunedì 25 gennaio 2021) . Selena Jennifer Castillo, una Ragazza toscana di 16 anni, è fuggita dalla sua casa di Reggello unendosi a una Ragazza poco più grande conosciuta su tiktok. “L’altra Ragazza si spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia”, dicono i genitori che si son rivolti ai carabinieri ma anche ai social per chiedere auto nel ritrovarla. “L’altra Ragazza si spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia”, così la mamma di Selena Jennifer Castillo una Ragazza toscana di 16 anni fuggita dalla casa dove abitava a Reggello, non nasconde le sue preoccupazioni sulla sorte della figlia adolescente sparita e irrintracciabile, almeno non direttamente, dal 14 gennaio scorso. All’inizio la Ragazza aveva lasciato un bigliettino alla madre, ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) . Selena Jennifer Castillo, unatoscana di 16 anni, è fuggita dalla suadi Reggello unendosi a unapoco più grandesu tiktok. “L’altrasi spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia”, dicono i genitori che si son rivolti ai carabinieri ma anche ai social per chiedere auto nel ritrovarla. “L’altrasi spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia”, così la mamma di Selena Jennifer Castillo unatoscana di 16 anni fuggita dalladove abitava a Reggello, non nasconde le sue preoccupazioni sulla sorte della figlia adolescente sparita e irrintracciabile, almeno non direttamente, dal 14 gennaio scorso. All’inizio laaveva lasciato un bigliettino alla madre, ...

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: In questa vicenda, sembrano due i piani della storia. Da un lato, la vita reale: la famiglia cerca disperatamente que… - giornalettismo : In questa vicenda, sembrano due i piani della storia. Da un lato, la vita reale: la famiglia cerca disperatamente… - Controleuro1 : - sxbef : raga a Firenze è sparita una ragazza di 16 anni, non è più tornata a casa poiché è scappata con una influencer e qu… - infoitinterno : Ragazza 16enne scappa di casa con l’influencer conosciuta su Tik Tok: “Plagiata” -