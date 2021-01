Napoli, De Laurentiis: il presidente comincia a pensare alla rivoluzione, non rischia solo Gattuso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente azzurro vuole salvare la stagione a tutti i costi In casa Napoli la situazione è tesa, si ha la sensazione che la situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilazzurro vuole salvare la stagione a tutti i costi In casala situazione è tesa, si ha la sensazione che la situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : #Napoli, il Marsiglia sale a 12 milioni per #Milik. De Laurentiis dà l’ok - BernadetteDigen : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli, #Gattuso in bilico dopo la sconfitta contro il #Verona: piace #Juric e attenzione al ritorno di fiamma per… - cn1926it : GdS – #Gattuso non è l’unico problema del #Napoli, anche #DeLaurentiis deve porsi qualche domanda - serieAnews_com : ??Acque agitate in casa #Napoli: #Gattuso in bilico, #DeLaurentiis vorrebbe le dimissioni. Ipotesi #Benitez - gall1ani : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli, #Gattuso in bilico dopo la sconfitta contro il #Verona: piace #Juric e attenzione al ritorno di fiamma per… -