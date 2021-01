MotoGP, Hernandez: 'Bradl il miglior sostituto di Marquez, non Dovizioso' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da tempo ormai gira nell'aria la voce che Andrea Dovizioso potrebbe forse sostituire Marc Marquez in pista , se nelle prime gare del 2021 lo spagnolo non dovesse rientrare. Non si tratta di nulla di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da tempo ormai gira nell'aria la voce che Andreapotrebbe forse sostituire Marcin pista , se nelle prime gare del 2021 lo spagnolo non dovesse rientrare. Non si tratta di nulla di ...

infoitsalute : MotoGP 2021, Hernandez: “Dovizioso al posto di Marc Marquez? Incomprensibile' - infoitsalute : MotoGP, Hernandez: “Bradl il miglior sostituto di Marquez, non Dovizioso” - motosprint : #MotoGP, Hernandez: “#Bradl il miglior sostituto di #Marquez, non #Dovizioso” #Honda - Motorsport_IT : #MotoGP | Hernandez: 'Superare il limite con la #Honda è un atto di fede' - infoitsalute : MotoGP | Santi Hernandez: “Dovizioso per Marquez? Non sarebbe normale” -