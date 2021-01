Luciana Littizzetto imita Lady Gaga e la riempie di complimenti

Leggi su biccy

(Di lunedì 25 gennaio 2021)è iconica in quasi tutto quello che fa ed ha lasciato il segno anche con la sua esibizione all’Inauguration Day di Joe Biden. Il look che la Germanotta ha usato la scorsa settimana non è certo passato inosservato e ieri seral’ha ricreato per l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Non solo una simpatica “zione”, ma la comica (proprio come Barbara d’Urso) ha speso delle bellissime parole per la cantante di Rain On Me. “Ciao a tutti, sononella, la sorella giovane di. Io sono più giovane e si capisce dalla spilla. Lei aveva la colomba, io un’oca che mi rappresenta meglio. Mi sono messa pure la gonna comoda e come lei la luganega, la salsiccia in testa. Se volete vi canto l’inno di ...