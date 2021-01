Lo stallo politico è un pessimo spettacolo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dicono che noi italiani non capiamo cosa sta succedendo. Errore. Lo capiamo benissimo, anche se cercano di confonderci le idee. Anche se il Palazzo dà i numeri a Conte: 48 ore per decidere, 10 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dicono che noi italiani non capiamo cosa sta succedendo. Errore. Lo capiamo benissimo, anche se cercano di confonderci le idee. Anche se il Palazzo dà i numeri a Conte: 48 ore per decidere, 10 ...

GabrieleCane1 : #crisigoverno Lo stallo politico è un pessimo spettacolo - AmmanGiovanni : RT @OcchettaF: Riepiloghiamo per i semplici #crisigoverno ????Un “governo Mattarella” con una Presidente, un programma europeo e una maggior… - udeaugustinis : RT @OcchettaF: Riepiloghiamo per i semplici #crisigoverno ????Un “governo Mattarella” con una Presidente, un programma europeo e una maggior… - OcchettaF : RT @OcchettaF: Riepiloghiamo per i semplici #crisigoverno ????Un “governo Mattarella” con una Presidente, un programma europeo e una maggior… - scialla886 : RT @OcchettaF: Riepiloghiamo per i semplici #crisigoverno ????Un “governo Mattarella” con una Presidente, un programma europeo e una maggior… -

Ultime Notizie dalla rete : stallo politico Lo stallo politico è un pessimo spettacolo Quotidiano.net Golinelli: «Unione, stallo Le trattative sono ferme Comuni senza strategie»

MIRANDOLA. L’onorevole Guglielmo Golinelli sollecita gli altri 8 Comuni per definire in fretta la Mirandola-exit che ormai è data per operazione certa da parte di tutti. «A Mirandola interessa avere d ...

Governo, le larghe intese piacciono agli italiani. Solo uno su tre preferirebbe i tecnici

Per uscire dal pantano, nel caso in cui Conte non dovesse trovare l’accordo con gli altri esponenti per proseguire con il suo governo, gli italiani preferiscono nettamente un governo delle larghe inte ...

MIRANDOLA. L’onorevole Guglielmo Golinelli sollecita gli altri 8 Comuni per definire in fretta la Mirandola-exit che ormai è data per operazione certa da parte di tutti. «A Mirandola interessa avere d ...Per uscire dal pantano, nel caso in cui Conte non dovesse trovare l’accordo con gli altri esponenti per proseguire con il suo governo, gli italiani preferiscono nettamente un governo delle larghe inte ...