‘Live – Non è la D’Urso’, parla l’ultima fiamma di Tommaso Zorzi prima del ‘Gf Vip 5’: “Inizialmente proprio non mi piaceva, poi…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è indubbiamente uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip: se nella Casa l’influencer milanese ha confessato di essere innamorato di Francesco Oppini, prima del suo ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini la vita sentimentale dell’ex protagonista di Riccanza era, stando agli ultimi gossip, molto intensa. Se qualche settimana fa l’ex concorrente di Amici ed ex naufrago Luca Vismara aveva rivelato di aver frequentato Zorzi nelle ultime settimane prima dell’inizio del Gf Vip 5, ieri sera ospite a Live – Non è la D’Urso è stato Kevin, metà bulgaro e metà greco, che si è presentato a Barbara D’Urso smentendo le parole di Vismara: L’ho raccontato perché avevo letto qualche giorno prima Luca Vismara, se non erro il nome, che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021)è indubbiamente uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip: se nella Casa l’influencer milanese ha confessato di essere innamorato di Francesco Oppini,del suo ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini la vita sentimentale dell’ex protagonista di Riccanza era, stando agli ultimi gossip, molto intensa. Se qualche settimana fa l’ex concorrente di Amici ed ex naufrago Luca Vismara aveva rivelato di aver frequentatonelle ultime settimanedell’inizio del Gf Vip 5, ieri sera ospite a Live – Non è la D’Urso è stato Kevin, metà bulgaro e metà greco, che si è presentato a Barbara D’Urso smentendo le parole di Vismara: L’ho raccontato perché avevo letto qualche giornoLuca Vismara, se non erro il nome, che ...

