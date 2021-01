Kevin Magnussen: “Ho rifiutato un’offerta per rimanere in F1 anche nel 2021” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Addio alla Formula 1 per scelta personale e non per mancanza di alternative. Benché la Haas abbia deciso di cambiare completamente percorso affidandosi ai rookie Mick Schumacher e Nikita Mazepin, l’ex Kevin Magnussen avrebbe potuto guidare per un’altra scuderia. Ma è stato proprio il danese a dire di ‘no’ a un’offerta ritenuta poco stimolante. “Non posso dire chi mi ha contatto perché qualcuno non ne sarebbe felice, si tratta di un team che non era migliore della Haas, quindi non è difficile capire quale fosse – ha rivelato Magnussen al magazine danese ‘Dossier’ -. anche se ho avuto la possibilità di rimanere in F1 ho preferito guardare verso nuovi orizzonti, non avevo più le motivazioni necessarie per continuare a correre in posizioni da comprimario“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Addio alla Formula 1 per scelta personale e non per mancanza di alternative. Benché la Haas abbia deciso di cambiare completamente percorso affidandosi ai rookie Mick Schumacher e Nikita Mazepin, l’exavrebbe potuto guidare per un’altra scuderia. Ma è stato proprio il danese a dire di ‘no’ aritenuta poco stimolante. “Non posso dire chi mi ha contatto perché qualcuno non ne sarebbe felice, si tratta di un team che non era migliore della Haas, quindi non è difficile capire quale fosse – ha rivelatoal magazine danese ‘Dossier’ -.se ho avuto la possibilità diin F1 ho preferito guardare verso nuovi orizzonti, non avevo più le motivazioni necessarie per continuare a correre in posizioni da comprimario“. SportFace.

