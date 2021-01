In Cina città in lockdown "senza cibo e medicine" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli abitanti della città cinese di Tonghua, in lockdown da una settimana a causa di un aumento dei casi di coronavirus, hanno denunciato sui social media locali di essere a corto di cibo e mediCinali. Lo riporta il Guardian citando i media locali. C’è chi si è lamentato di avere “scorte solo per i prossimi due, tre giorni”, chi ha detto di “non poter essere ricoverato per la chemioterapia” e chi, “incinta di sette mesi” non ha potuto eseguire gli esami necessari. Jiang Haiyan, la vice sindaco della città che conta oltre 2 milioni di abitanti, ha assicurato che farà del suo meglio per incrementare la distribuzione dei beni di prima necessità. Il dipartimento locale per il controllo della pandemia ha promesso ai residenti che ogni famiglia sarà dotata di forniture valide per cinque giorni, a metà ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli abitanti dellacinese di Tonghua, inda una settimana a causa di un aumento dei casi di coronavirus, hanno denunciato sui social media locali di essere a corto die medili. Lo riporta il Guardian citando i media locali. C’è chi si è lamentato di avere “scorte solo per i prossimi due, tre giorni”, chi ha detto di “non poter essere ricoverato per la chemioterapia” e chi, “incinta di sette mesi” non ha potuto eseguire gli esami necessari. Jiang Haiyan, la vice sindaco dellache conta oltre 2 milioni di abitanti, ha assicurato che farà del suo meglio per incrementare la distribuzione dei beni di prima necessità. Il dipartimento locale per il controllo della pandemia ha promesso ai residenti che ogni famiglia sarà dotata di forniture valide per cinque giorni, a metà ...

