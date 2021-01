“Il Pd vuol evitare le elezioni e rilanciare con Conte per un governo ampio”, afferma Zingaretti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rimarcando che “in questa situazione difficilissima, il Pd sta lavorando per garantire – ovviamente sulla base di un programma di legislatura – un governo autorevole, con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista” stamane, intervenendo dai microfoni di ‘Immagina’ web radio, Nicola Zingaretti ha tenuto a rimarcare che “Il Pd non ha mai puntato, non punta e non vuole le elezioni politiche anticipate”. Semmai, rilancia il segretario del Pd, si possono evitare le elezioni pensando ad “un governo con Conte, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato, ha preso la fiducia quattro giorno fa e sfido chiunque a dire che c’è la possibilità di superare quel livello. Con Conte si presenti e raccolga il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rimarcando che “in questa situazione difficilissima, il Pd sta lavorando per garantire – ovviamente sulla base di un programma di legislatura – unautorevole, con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista” stamane, intervenendo dai microfoni di ‘Immagina’ web radio, Nicolaha tenuto a rimarcare che “Il Pd non ha mai puntato, non punta e none lepolitiche anticipate”. Semmai, rilancia il segretario del Pd, si possonolepensando ad “uncon, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato, ha preso la fiducia quattro giorno fa e sfido chiunque a dire che c’è la possibilità di superare quel livello. Consi presenti e raccolga il ...

