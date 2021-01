Il Boss delle Pizze, sfida su Alice tv tra Florindo Franco e Gianfranco Di Matteo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Boss delle Pizze, il cooking show di Alice Tv, continua la sfida della fase finale e vede sfidarsi il 25 gennaio in prima serata Florindo Franco della Lievito Madre e GianFranco Di Matteo de IQuintili. Il Boss delle Pizze torna su Alice TV, canale 65 del digitale terrestre, per una nuova settimana di sfide con la conduzione della splendida Janet De Nardi sotto l’occhio vigile del Boss Luciano Carciotto. Nell’appuntamento di lunedì 25 gennaio in prima serata ci sarà una delle sfide più attese della fase finale: il crotonese Florindo Franco sfiderà GianFranco Di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il, il cooking show diTv, continua ladella fase finale e vedersi il 25 gennaio in prima seratadella Lievito Madre e GianDide IQuintili. Iltorna suTV, canale 65 del digitale terrestre, per una nuova settimana di sfide con la conduzione della splendida Janet De Nardi sotto l’occhio vigile delLuciano Carciotto. Nell’appuntamento di lunedì 25 gennaio in prima serata ci sarà unasfide più attese della fase finale: il crotonesesfiderà GianDi ...

