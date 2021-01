Ibra a caccia di un nuovo record | l’assenza di Calhanoglu può pesare

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Zlatanhimovic vuole tornare immediatamente a gonfiare la rete. Lo svedese, infatti, insegue un altro grandeIl Milan, dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta, vuole immediatamente riprendersi. Per farlo deve battere l’Inter ai quarti di Coppa Italia. Chi vincerà la sfida affronterà in semifinale la vincente di Juventus-Spal. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Stefano Pioli si affiderà alla fame di gol di Zlatanhimovic, adi unmonstre: 500 reti in carriera tra campionato e coppe. Mancano esattamente due gol per raggiungere questo meraviglioso traguardo.che potrebbe, però, sarebbe quella di Hakan. Il turco è l’uomo assist del Diavolo. ...