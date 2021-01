Governo: Zingaretti, 'Pd non punta e non vuole elezioni anticipate' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il Pd non ha mai puntato, non punta e non vuole le elezioni politiche anticipate". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Immagina, la web radio dem. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il Pd non ha maito, none nonlepolitiche". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, a Immagina, la web radio dem.

