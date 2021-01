GF Vip spoiler puntata di oggi 25 gennaio 2021 | due ingressi inaspettati | confronto diretto per un concorrente

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 25 gennaio 2021), Lunedì 25andrà in onda una nuovadel GF Vip. In tale occasione assisteremo a diversi avvenimenti degni di nota. Tra di essi, quelli che genereranno maggiore sgomento sono due. Il primo riguarda l’ingresso di un personaggio del mondo dello spettacolo che chiederà uncon un, mentre il secondo riguarda l’arriva di un nuovo possibile aspirante vincitore. Vediamo tutto quello che è emerso. Anticipazioni 25sul GF Vip: ingresso di Alda D’Eusanio Le anticipazioni delladel GF Vip di lunedì 25rivelano che ci saranno due avvenimenti degni di nota. Il primo riguarda l’ingresso in casa di Alda D’Eusanio. L’opinionista dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà come ...