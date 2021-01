‘Gf Vip 5’ | Tommaso Zorzi confessa chi secondo lui potrebbe vincere il reality | poi svela cosa prova ad oggi per Francesco Oppini

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una domenica pomeriggio finalmente diversa nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Per risollevare gli animi dei concorrenti sempre più abbattuti da questi continui prolungamenti del programma, gli autori delshow hanno pensato di creare tra le mura più spiate d’Italia Domenica Vip, un talk ideato e strutturato dagli stessi concorrenti su tutte le dinamiche e i protagonisti che si son alternati in Casa. Giulia Salemi e Andrea Zelletta si sono improvvisati conduttori, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli inviati e Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello sono stati nominati opinionisti del talk. Tutti insieme hanno dato vita ad un pomeriggio ‘friccicarello’ come lo ha definito, che si è invece concesso ad una lunga intervista con Giulia e Andrea ripercorrendo i momenti più belli e anche ...