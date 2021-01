GF Vip 5, chi è la prima finalista secondo i lettori di NonSolo.Tv? I sondaggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con il 93 % dei voti i lettori di NonSolo. tv hanno votato per Stefania Orlando come prima finalista del GF Vip 5 Stando ai sondaggio lanciato su Instagram, dovrebbe essere Stefania Orlando ad essere tra le prime finaliste del Grande Fratello Vip 5. Per la presentatrice Rai, reclusa da settembre scorso nella casa più spiata d’Italia, è giunto il 93 % dei voti in un sondaggio che l’ha vista lottare contro Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. La seconda classificata ad aggiudicarsi la finale in questa puntata è Rosalinda, che ha totalizzato il 56% dei voti, seguita da Giulia Salemi con il 31% e Dayane alla quale è andato il 13 % delle preferenze. Per quanto riguarda il pubblico telespettatore, la superfavorita è Dayane, risultata essere la più votata nei vari ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con il 93 % dei voti idi. tv hanno votato per Stefania Orlando comedel GF Vip 5 Stando aio lanciato su Instagram, dovrebbe essere Stefania Orlando ad essere tra le prime finaliste del Grande Fratello Vip 5. Per la presentatrice Rai, reclusa da settembre scorso nella casa più spiata d’Italia, è giunto il 93 % dei voti in uno che l’ha vista lottare contro Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. La seconda classificata ad aggiudicarsi la finale in questa puntata è Rosalinda, che ha totalizzato il 56% dei voti, seguita da Giulia Salemi con il 31% e Dayane alla quale è andato il 13 % delle preferenze. Per quanto riguarda il pubblico telespettatore, la superfavorita è Dayane, risultata essere la più votata nei vari ...

MariaMacca3 : @GrandeFratello MI PIACEVI GRANDE FRATELLO QUANDO ERI SERIO SEVERO CON IL GF NORMALE CON PERSONE ESTRANEI ...ADESSO… - mattventure1 : @loryguidagm Si davvero. Magari non vincerà il programma, ma sapremo tutti noi chi è il vero vincitore del gf vip 5. - mattventure1 : @bts__haruman Forse non vinceranno realmente, ma tutti noi sapremo chi ha vinto davvero questa edizione del grande fratello vip - esteem_usa : Dopo aver esaurito tutti i vip per questa edizione lunghissima, ecco chi chiameranno il prossimo oa no #gfvip #tzvip - calcioepepe : #gfvip Ma chi è che non dorme la notte pensando a come aprire la trasmissione. 'Grande Fratello Vip, ci siamo!' 'Gr… -