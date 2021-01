F1 | Robert Shwartzman impressiona a Fiorano! Domani tocca a Leclerc | mercoledì a Sainz

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è disputata la prima giornata di test sul tracciato di Fiorano che la Ferrari ha riservato ai suoi piloti della Driver Academy. Oggi hanno girato, Giuliano Alesi e Marcus Armstrong, mentretoccherà a Charles, quindivivremo l’esordio di Carlosche la vettura con il Cavallino Rampante. La giornata ha messo in mostra unodavveronte e nettamente il più veloce in pista con la SF71H (la vettura del 2018), mentre Giuliano Alesi, che ha fatto il suo esordio sulla Ferrari (suo padre Jean correva con la Ferrari negli anni ’90) quando la pista era ancora scivolosa. Il neozelandese Marcus Armstrong, come il francese, non ha svolto che una manciata di giri, mentre ...