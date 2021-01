Chelsea, Lampard verso l’esonero: niente allenamento mattutino per i blues. Tuchel pronto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Frank Lampard è ormai vicinissimo a dire addio alla panchina del Chelsea, club di cui è stato una delle bandiere da calciatore, nel ruolo di centrocampista. L’allenatore, secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, verrà esonerato nella giornata di oggi. I risultati deludenti ottenuti fino ad ora hanno portato alla forte decisione. Ai calciatori è stato, inoltre, comunicato di non presentarsi agli allenamenti.Frank Lampard nelle prossime ore non sarà più l’allenatore del Chelsea. Il tecnico inglese non ha raggiunto i risultati sperati nella prima metà di stagione: è nono con 29 punti in 19 giornate. Uno score che sta costringendo la società blues alla clamorosa decisione. Circolano già i primi nomi per sostituire l’ex tecnico inglese. Il profilo in pole position è quello di Thomas ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) Frankè ormai vicinissimo a dire addio alla panchina del, club di cui è stato una delle bandiere da calciatore, nel ruolo di centrocampista. L’allenatore, secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, verrà esonerato nella giornata di oggi. I risultati deludenti ottenuti fino ad ora hanno portato alla forte decisione. Ai calciatori è stato, inoltre, comunicato di non presentarsi agli allenamenti.Franknelle prossime ore non sarà più l’allenatore del. Il tecnico inglese non ha raggiunto i risultati sperati nella prima metà di stagione: è nono con 29 punti in 19 giornate. Uno score che sta costringendo la societàalla clamorosa decisione. Circolano già i primi nomi per sostituire l’ex tecnico inglese. Il profilo in pole position è quello di Thomas ...

marcoconterio : ???? Decisione improvvisa del #CFC: il #Chelsea, spiega il Telegraph, avrebbe deciso di esonerare subito Frank Lampard @TuttoMercatoWeb - gamechanger07_ : @despecialuan Allegri è un ottimo allenatore che secondo me si è un po’ rovinato la reputazione internazionale da s… - CalcioSemper : #Tuchel in pole per sostituire #Lampard al #Chelsea ?? - LucaBonetti7 : RT @WhoisLeoliNo: Quindi il Chelsea di Lampard col mercato chiuso e con un Hazard in meno sta facendo meglio del Chelsea del maestro Mauriz… - CMercato24H24 : ?? Il #Chelsea esonera Frank #Lampard: è questione di minuti. ???? Pronto a subentrare sulla panchina dei ‘Blues’ Thom… -