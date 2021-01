Calciomercato Juve: fatta per uno scambio di giovani con il Marsiglia. I dettagli (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Juve sta per chiudere un’operazione di mercato con il Marsiglia: scambio Tongya-Akè. Le ultimissime notizie Il Calciomercato Juve continua a regalare delle sorprese. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, è in chiusura uno scambio di mercato tra i bianconeri e il Marsiglia. Operazione che riguarderà il giovane centrocampista bianconero Franco Tongya, classe 2002. Alla Juve dovrebbe arrivare un altro giovane, l’esterno classe 2001 Marley Akè, che curiosamente ha lo stesso agente di Wes McKennie. Operazione in chiusura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lasta per chiudere un’operazione di mercato con ilTongya-Akè. Le ultimissime notizie Ilcontinua a regalare delle sorprese. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, è in chiusura unodi mercato tra i bianconeri e il. Operazione che riguarderà il giovane centrocampista bianconero Franco Tongya, classe 2002. Alladovrebbe arrivare un altro giovane, l’esterno classe 2001 Marley Akè, che curiosamente ha lo stesso agente di Wes McKennie. Operazione in chiusura. Leggi su Calcionews24.com

