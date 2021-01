Algero Corretini arrestato per violenza sulla compagna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Algero Corretini, il rapper noto per “Fratellì” portato in carcere a Rieti. I carabinieri trovano droga in casa Foto profilo FacebookAlgero Corretini, il rapper diventato noto sui social per quel video “Fretellì” è in guai seri. È stato arrestato dai carabinieri con la grave accusa di aver picchiato la sua compagna e convivente. Oggi si ha avuto che si tratta di Corretini ma i fatti sono emersi sabato scorso. Secondo la notizia di due giorni fa a Ponte Galeria un 24enne era stato arrestato per aver brutalmente picchiato una donna con tanto di mazza di ferro. Il gesto di violenza purtroppo pare non unico. Non è la prima volta che la donna subisce ferite. Nonostante sanguinasse sabato è stata lei stessa che ha chiamato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021), il rapper noto per “Fratellì” portato in carcere a Rieti. I carabinieri trovano droga in casa Foto profilo Facebook, il rapper diventato noto sui social per quel video “Fretellì” è in guai seri. È statodai carabinieri con la grave accusa di aver picchiato la suae convivente. Oggi si ha avuto che si tratta dima i fatti sono emersi sabato scorso. Secondo la notizia di due giorni fa a Ponte Galeria un 24enne era statoper aver brutalmente picchiato una donna con tanto di mazza di ferro. Il gesto dipurtroppo pare non unico. Non è la prima volta che la donna subisce ferite. Nonostante sanguinasse sabato è stata lei stessa che ha chiamato ...

