Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 08 | 30

Viabilità DEL 24 GENNAIO 2021 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. INIZIAMO SEGNALIANDO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CHE CAUSA CODE ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA SI RALLRNA ALTEZZA LE RUGHE IN DIREZIONE Roma PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO METRO C RALLENTATA PER INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE PANTANO RICORDIAMO CHE OGGI E' ATTIVO A Roma IL BLOCCO ECOLOGICO. DALLE 7:30 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 20:30 SARÀ VIETATO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA

