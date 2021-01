Verona Napoli, Lozano segna dopo 8 secondi: secondo gol più veloce della Serie A (Di domenica 24 gennaio 2021) Hirving Lozano ha trovato il gol del vantaggio del Napoli contro il Verona dopo appena 8 secondi: secondo gol più veloce della Serie A Subito Hirving Lozano. Il Napoli ha trovato il gol che aperto le marcature contro il Verona dopo appena dieci secondi. Lancio lungo di Demme, buco di Dimarco e palla che finisce sui piedi del messicano il quale buca Silvestri. Non si tratta, però, del gol più veloce in Serie A. Il record appartiene ancora a Rafael Leao che, contro il Sassuolo ci mise solo 6 secondi. Il gol di Lozano è sul secondo gradino del podio insieme a Poggi (gol ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Hirvingha trovato il gol del vantaggio delcontro ilappena 8gol piùA Subito Hirving. Ilha trovato il gol che aperto le marcature contro ilappena dieci. Lancio lungo di Demme, buco di Dimarco e palla che finisce sui piedi del messicano il quale buca Silvestri. Non si tratta, però, del gol piùinA. Il record appartiene ancora a Rafael Leao che, contro il Sassuolo ci mise solo 6. Il gol diè sulgradino del podio insieme a Poggi (gol ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - annatrieste : A Verona sta il sole. Qua a Napoli non si vede il sole da due mesi. A Verona sta il sole già l'ho detto? - sscnapoli : ?? | #VeronaNapoli sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? - mattinodinapoli : Verona-Napoli, le immagini più belle del match - luludisa1969 : RT @HellasVeronaFC: ?? | #VeronaNapoli 0-1 ?? | 15' pt ? | Primo quarto d'ora di gara al 'Bentegodi': Napoli ancora in vantaggio. Verona peri… -