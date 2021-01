Stasera in tv: il bianco e il nero di “American History X” (Di domenica 24 gennaio 2021) Era il 1998 quando uscì nelle sale cinematografiche American History X, film diretto da Tony Kaye, regista britannico di famiglia ebrea ortodossa. Purtroppo, più di vent’anni dopo il mondo dimostra di aver ancora bisogno di film di questo tipo. Il cast di tutto rispetto, tra cui spiccano i nomi di Elliot Gould, Stacy Keach, Edward Furlong, Fairuza Balk e Avery Brooks, affianca il protagonista Edward Norton. American History X si pone come obiettivo di trama raccontare il quotidiano scontro tra “bianchi” e “neri” con particolare focus alla realtà degli skinhead e del movimento neonazista in America. American History X: una storia vera La storia segue le vicende di due fratelli, Derek (Edward Norton) e Denny (Edward Furlong). Il primo, il maggiore, è una sorta di guida spirituale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Era il 1998 quando uscì nelle sale cinematograficheX, film diretto da Tony Kaye, regista britannico di famiglia ebrea ortodossa. Purtroppo, più di vent’anni dopo il mondo dimostra di aver ancora bisogno di film di questo tipo. Il cast di tutto rispetto, tra cui spiccano i nomi di Elliot Gould, Stacy Keach, Edward Furlong, Fairuza Balk e Avery Brooks, affianca il protagonista Edward Norton.X si pone come obiettivo di trama raccontare il quotidiano scontro tra “bianchi” e “neri” con particolare focus alla realtà degli skinhead e del movimento neonazista in America.X: una storia vera La storia segue le vicende di due fratelli, Derek (Edward Norton) e Denny (Edward Furlong). Il primo, il maggiore, è una sorta di guida spirituale ...

