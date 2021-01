LaStampa : Sci, a Kitzbuehel doppietta di Feuz. Innerhofer più forte del Covid è quarto - Cinquantenni : RT @Gazzetta_it: #Kitzbuehel, è ancora #Feuz. Sulla Streif rinasce #Innerhofer: quarto - robgaravaglia : RT @laregione: Feuz non si accontenta e doma ancora la Streif - AnsaTrentinoAA : Sci: Feuz vince anche la discesa 2 Kitzbuehel,Innerhofer 4/o. Doppietta per lo svizzero, Paris chiude settimo |#ANSA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #DiscesaLibera #kitzbühel #Feuz concede il bis davanti a #Clarey e #Mayer. Ai piedi del podio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Feuz

L'azzurro condizionato dalla scarsa visibilità, meglio Innerhofer che chiude quarto: per lo svizzero è un bis.Beat Feuz si ripete sulla Streif. Lo svizzero concede il bis a Kitzbuehel, replicando la vittoria di venerdì. Sono quindici ora i successi in Coppa del Mondo per l'elvetico, che si porta anche in vett ...