Pallanuoto | preolimpico femminile Trieste 2021 | i risultati e le classifiche

(Di domenica 24 gennaio 2021) La Nazionaledisi gioca l’ultima chance per qualificarsi alle Olimpiadi giapponesi: sarà proprio, dal 19 al 24 gennaio, ad ospitare ileuropeo. Saranno due, delle otto partecipanti, le formazioni che riusciranno a strappare il pass a cinque cerchi (ovvero le due finaliste di questo torneo). Il Setterosa di Paolo Zizza è inserito nel girone A con Paesi Bassi, Francia e Slovacchia. Tutte le otto squadre si qualificheranno ai quarti di finale, dunque le tre giornate dei gironi serviranno a delineare il tabellone per gli scontri diretti. Di seguito ie leaggiornate. IMARTEDI 19 GENNAIO – PRIMA GIORNATA 14.00 Ungheria-Israele (Girone B) 27-2 16.00 Grecia-Kazakistan (Girone B) 13-5 18.00 ...

Per il Setterosa sfuma anche la possibilità di un eventuale ripescaggio ai Giochi di Tokyo. La nazionale italiana di pallanuoto, dopo il ko in semifinale contro l'Ungheria valida per il pass olimpico, ...La testa ormai era già a casa. C'era un'altra partita da giocare, ma dopo la delusione di ieri la voglia di combattere era ben poca. Il Setterosa chiude al quarto posto il Torneo Preolimpico di pallan ...