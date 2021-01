Palermo, 17enne trovata morta in un burrone (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ragazza di appena 17 anni di Caccamo è stata trovata senza vita in un burrone nei pressi di Monte San Calogero, a Caccamo. Il corpo della ragazza, secondo i primi accertamenti, sarebbe parzialmente bruciato. A ucciderla e a gettare il suo corpo senza vita in un fosso è stato il fidanzato 19enne, reo confesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. È stato il giovane di 19 anni a presentarsi in caserma e portare i militari sul luogo dove aveva nascosto la ragazza. Il ragazzo avrebbe confessato l’omicidio: “L’ho uccisa e ho nascosto il cadavere“, avrebbe detto ai carabinieri. Il giovane, P.M., si trova adesso sotto interrogatorio. Si tratta dell’ennesimo femminicidio dall’inizio della pandemia. Secondo le stime, dall’inizio dello scorso lockdown di marzo, ben 4 femminicidi su 5 avvengono ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ragazza di appena 17 anni di Caccamo è statasenza vita in unnei pressi di Monte San Calogero, a Caccamo. Il corpo della ragazza, secondo i primi accertamenti, sarebbe parzialmente bruciato. A ucciderla e a gettare il suo corpo senza vita in un fosso è stato il fidanzato 19enne, reo confesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. È stato il giovane di 19 anni a presentarsi in caserma e portare i militari sul luogo dove aveva nascosto la ragazza. Il ragazzo avrebbe confessato l’omicidio: “L’ho uccisa e ho nascosto il cadavere“, avrebbe detto ai carabinieri. Il giovane, P.M., si trova adesso sotto interrogatorio. Si tratta dell’ennesimo femminicidio dall’inizio della pandemia. Secondo le stime, dall’inizio dello scorso lockdown di marzo, ben 4 femminicidi su 5 avvengono ...

MediasetTgcom24 : Palermo, 17enne morta in un burrone: fidanzato confessa l'omicidio - Corriere : Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un burrone a Palermo. Il fidanzato: «Sono stato io» - MediasetTgcom24 : Palermo, 17enne trovata morta in un burrone: il fidanzato confessa l'omicidio #palermo - lucanioantonio2 : Shock a Palermo, 17enne trovata morta in un burrone. Confessa il fidanzato - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Palermo, 17enne trovata morta in un burrone: il fidanzato confessa l'omicidio #palermo -