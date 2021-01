Novità per il sottopasso della stazione La mattina senso unico verso via Gavazzeni (Di domenica 24 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio, dalle 7.15 alle 10.30, verrà imposta un’unica percorrenza del flusso del sottopasso dalla stazione ferroviaria verso le scuole in via Gavazzeni. Non verrà consentito, perciò, l’ingresso al sottopasso da via Gavazzeni in quegli orari per evitare congestionamento. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 24 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio, dalle 7.15 alle 10.30, verrà imposta un’unica percorrenza del flusso deldallaferroviariale scuole in via. Non verrà consentito, perciò, l’ingresso alda viain quegli orari per evitare congestionamento.

