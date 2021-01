“Non solo un traditore…”. C’è Posta per Te, polemica in studio per la storia di Alessandro. E dopo la puntata si scopre tutto. Pubblico basito (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è Posta per Te, la storia di Alessandro colpisce l’opinione pubblica. Scoppia la polemica dopo le affermazioni di Alessandro, non solo traditore pentito ma anche convinto no vax. La terza puntata del programma di Maria De Filippi riesce a fare ‘colpo’ e sollevare interessanti dibattiti anche in merito all’emergenza sanitaria ancora in corso. Scopriamo cosa è accaduto. Il profilo Facebook di Alessandro parla chiaro e non fa sorgere dubbi: lui è un convinto no vax: “solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie. La vera paura la creano i media controllati, cerchiamo di aprire gli occhi”. dopo le affermazioni di Alessandro si è sollevata una vera e propria ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) C’èper Te, ladicolpisce l’opinione pubblica. Scoppia lale affermazioni di, nontraditore pentito ma anche convinto no vax. La terzadel programma di Maria De Filippi riesce a fare ‘colpo’ e sollevare interessanti dibattiti anche in merito all’emergenza sanitaria ancora in corso. Scopriamo cosa è accaduto. Il profilo Facebook diparla chiaro e non fa sorgere dubbi: lui è un convinto no vax: “in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie. La vera paura la creano i media controllati, cerchiamo di aprire gli occhi”.le affermazioni disi è sollevata una vera e propria ...

CarloCalenda : Non sentiamo nostro lo Stato e dunque lo diamo da gestire a persone a cui non affideremmo un bar. L’unica rivoluzio… - giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : Il problema non sono solo #Conte e #Arcuri, ma soprattutto chi ce li ha messi e dà loro copertura politica e istitu… - LelloConso : @bassarelli @f_petrossi Ma lei crede che siamo mai stati veramente liberi? Abbiamo sempre avuto solo la libertà di… - FedericaSure : @suxior Io ho rovesciato mezzo flaconcino di gocce per la tiroide, che costano un botto e che devo pagare senza ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Juve, non solo Dzeko: i due giocatori che Pirlo voleva a tutti i costi Calciomercato.com Romano Prodi: "La crisi spaventa l'Europa, subito un nuovo governo"

La “crisi italiana sta spaventando l’Europa (vista da Bruxelles la crisi italiana non è soltanto un problema nostro, ma mette a rischio il futuro degli altri Paesi europeì). Per allontanare questa cre ...

Ritorno a scuola a Napoli, cento bus in più: c'è rischio assembramenti

Inizia il conto alla rovescia per il rientro a scuola. Il nodo trasporti è considerato cruciale per la riuscita del piano messo a punto nella cabina di regia presieduta dal Prefetto ...

La “crisi italiana sta spaventando l’Europa (vista da Bruxelles la crisi italiana non è soltanto un problema nostro, ma mette a rischio il futuro degli altri Paesi europeì). Per allontanare questa cre ...Inizia il conto alla rovescia per il rientro a scuola. Il nodo trasporti è considerato cruciale per la riuscita del piano messo a punto nella cabina di regia presieduta dal Prefetto ...