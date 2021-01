Napoli, Comune contro i murales per Russo e Caiafa: “Ripristiniamo lo stato dei luoghi” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Gli uffici del Comune di Napoli, a seguito di accurata istruttoria, stanno lavorando a due ordinanze per chiedere il ripristino dello stato dei luoghi ai condomini privati, non essendo di proprietà comunale i muri dove insistono i due murales“. Lo scrivono, in una nota congiunta, il neo vice sindaco Carmine Piscopo e gli assessori Alessandra Clemente e Luigi Felaco. Questa le decisione delle istituzioni di Palazzo San Giacomo dopo le polemiche in riferimento ai murales per Luigi Caiafa e Ugo Russo. “Per ciò che attiene la rappresentazione del volto di Luigi Caiafa – spiegano da Palazzo San Giacomo – la polizia locale è intervenuta in via Sedil Capuano, sequestrando un altare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Gli uffici deldi, a seguito di accurata istruttoria, stanno lavorando a due ordinanze per chiedere il ripristino dellodeiai condomini privati, non essendo di proprietà comunale i muri dove insistono i due“. Lo scrivono, in una nota congiunta, il neo vice sindaco Carmine Piscopo e gli assessori Alessandra Clemente e Luigi Felaco. Questa le decisione delle istituzioni di Palazzo San Giacomo dopo le polemiche in riferimento aiper Luigie Ugo. “Per ciò che attiene la rappresentazione del volto di Luigi– spiegano da Palazzo San Giacomo – la polizia locale è intervenuta in via Sedil Capuano, sequestrando un altare ...

