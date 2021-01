Murray salta gli Australian Open “Sono devastato” (Di domenica 24 gennaio 2021) Alla fine Andy Murray non ci sarà sui campi degli Australian Open. La decisione del tennista è arrivata dopo che la positività al Covid-19 aveva già messo in discussione la sua presenza. Lo scozzese che la settimana scorsa non aveva potuto viaggiare per Melbourne a causa della positività e adesso avrebbe dovuto trovare un modo per recarsi in Australia e poi entrare in quarantena prima dell’inizio del torneo l’8 febbraio. Tutto questo si è rivelato però troppo complesso e Murray ha deciso di rinunciare. Per la mancata partecipazione agli Aus Open Murray si è detto “devastato” sui social “Abbiamo discusso costantemente con la federazione Australiana per cercare una soluzione che consentisse una qualche forma di quarantena praticabile, ma non siamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Alla fine Andynon ci sarà sui campi degli. La decisione del tennista è arrivata dopo che la positività al Covid-19 aveva già messo in discussione la sua presenza. Lo scozzese che la settimana scorsa non aveva potuto viaggiare per Melbourne a causa della positività e adesso avrebbe dovuto trovare un modo per recarsi in Australia e poi entrare in quarantena prima dell’inizio del torneo l’8 febbraio. Tutto questo si è rivelato però troppo complesso eha deciso di rinunciare. Per la mancata partecipazione agli Aussi è detto “” sui social “Abbiamo discusso costantemente con la federazionea per cercare una soluzione che consentisse una qualche forma di quarantena praticabile, ma non siamo ...

