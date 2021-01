Mihajlovic: “La Juve ha vinto con merito, noi troppo timidi in avvio. Il 2-0 è arrivato nel momento migliore del Bologna” (Di domenica 24 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta del suo Bologna contro la Juventus all’Allianz Stadium nella diciannovesima giornata di Serie A: Ha rimpianti oggi?“Juve ha vinto meritatamente, è vero che abbiamo preso due gol evitabili ma è anche vero che hanno creato tante occasioni. Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, non abbiamo osato abbastanza. Nel secondo tempo siamo aprite ben, abbuiammo avuto diverse occasioni per pareggiare e purtroppo nel momento migliore loro hanno fatto gol e da lì è siate tutto difficile. L’impressione è “bella ma non balla”. In cosa la Juve ha fatto meglio?“Loro sono più forti e hanno avuto anche fortuna perché il primo gol era un tiro da 0-0 che si è ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Sinisaha commentato così in conferenza stampa la sconfitta del suocontro lantus all’Allianz Stadium nella diciannovesima giornata di Serie A: Ha rimpianti oggi?“hameritatamente, è vero che abbiamo preso due gol evitabili ma è anche vero che hanno creato tante occasioni. Nel primo tempo siamo stati un po’, non abbiamo osato abbastanza. Nel secondo tempo siamo aprite ben, abbuiammo avuto diverse occasioni per pareggiare e purnelloro hanno fatto gol e da lì è siate tutto difficile. L’impressione è “bella ma non balla”. In cosa laha fatto meglio?“Loro sono più forti e hanno avuto anche fortuna perché il primo gol era un tiro da 0-0 che si è ...

