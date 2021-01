Mauro muore dopo una partita di tennis. Medico, lascia 2 figli piccoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Grave lutto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. lascia parenti, amici e pazienti il dottor Mauro Valeriano D’Auria, Medico specialista gastroenterologo in servizio presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore. Lo stimato specialista si spegne per sempre all’improvviso a soli 45 anni. La comunità resta sconvolta dopo la dolorosa notizia. Un dottore stimato da tutti, conosciuto come professionista attivo soprattutto nell’ambito dell’ecografia intestinale. Mauro Valeriano D’Auria era anche marito e padre di due figli piccoli. Una morte prematura, il dottore muore a soli 45 anni, stroncato da un improvviso arresto cardiaco dopo una partita a tennis. Originario di Sant’Antonio ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Grave lutto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.parenti, amici e pazienti il dottorValeriano D’Auria,specialista gastroenterologo in servizio presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore. Lo stimato specialista si spegne per sempre all’improvviso a soli 45 anni. La comunità resta sconvoltala dolorosa notizia. Un dottore stimato da tutti, conosciuto come professionista attivo soprattutto nell’ambito dell’ecografia intestinale.Valeriano D’Auria era anche marito e padre di due. Una morte prematura, il dottorea soli 45 anni, stroncato da un improvviso arresto cardiacouna. Originario di Sant’Antonio ...

