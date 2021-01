Mamma di 25 anni spara col fucile ai cinque figli e li uccide: poi incendia la casa e si toglie la vita (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni': è il bigliettino lasciato al marito da una donna di 25 anni, Oreanna Myers, prima di uccidere i ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni': è il bigliettino lasciato al marito da una donna di 25, Oreanna Myers, prima dire i ...

Ha provato a combattere quei demoni che le stavano avvelenando la vita, ha chiesto aiuto ma è stato tutto inutile, la depressione l'aveva avvolta e lei stava soffocando giorno dopo ...

«Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni»: è il bigliettino lasciato al marito da una donna di 25 ...

