Lo scherzo di Teo Mammucari a Tony Renis finisce nel modo più triste (Foto) (Di domenica 24 gennaio 2021) Ne ha fatti tanti di scherzi Teo Mammucari nella sua carriera e ospite oggi a Domenica In con Mara Venier ha scelto Tony Renis come vittima (Foto). Teo è emozionato per l’intervista su Rai 1 e per gli scherzi telefonici da improvvisare ma che fanno ridere tutti, la conduttrice per prima. Una telefonata a Gerry Calà terminata per la riconoscibilissima risata della Venier e poi l’idea di chiamare al telefono Tony Renis, amico di Mara. Mammucari ci ha pensato un attimo e ha finto di essere Stefano Coletta, direttore di Rai 1. Renis stava riposando, ha chiesto di sentirsi più tardi ma Teo/direttore ha insistito dicendo che aveva pensato a un programma con lui e Mara Venier. Tony Renis continuava a non capire e alla fine ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 gennaio 2021) Ne ha fatti tanti di scherzi Teonella sua carriera e ospite oggi a Domenica In con Mara Venier ha sceltocome vittima (). Teo è emozionato per l’intervista su Rai 1 e per gli scherzi telefonici da improvvisare ma che fanno ridere tutti, la conduttrice per prima. Una telefonata a Gerry Calà terminata per la riconoscibilissima risata della Venier e poi l’idea di chiamare al telefono, amico di Mara.ci ha pensato un attimo e ha finto di essere Stefano Coletta, direttore di Rai 1.stava riposando, ha chiesto di sentirsi più tardi ma Teo/direttore ha insistito dicendo che aveva pensato a un programma con lui e Mara Venier.continuava a non capire e alla fine ha ...

