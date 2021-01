LIVE Conor McGregor-Dustin Poirier, MMA in DIRETTA: l’irlandese parte meglio (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Quanti soldi guadagnano McGregor e Poirier McGregor stava controllando la contesa, ma Dustin Poirier ha alzato il ritmo in un batter d’occhio e ha affondato l’irlandese: ha fiaccato il gioco di gambe del rivale, poi ha piazzato una raffica micidiale di pugni che ha mandato al tappeto l’icona delle MMA. Che show dell’americano! McGregor perde per ko per la prima volta in carriera! 3? SPETTACOLOOOOOOOOOOOOO! Poirierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! LO HA DEMOLITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Raffica pazzesca di pugni al corpo e al volto di McGregor. McGregor VA KOOOOO! INCREDIBILE! 2? McGregor intercetta il low-kick in ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Quanti soldi guadagnanostava controllando la contesa, maha alzato il ritmo in un batter d’occhio e ha affondato: ha fiaccato il gioco di gambe del rivale, poi ha piazzato una raffica micidiale di pugni che ha mandato al tappeto l’icona delle MMA. Che show dell’americano!perde per ko per la prima volta in carriera! 3? SPETTACOLOOOOOOOOOOOOO!rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! LO HA DEMOLITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Raffica pazzesca di pugni al corpo e al volto diVA KOOOOO! INCREDIBILE! 2?intercetta il low-kick in ...

UFC 257: Poirier vs McGregor. Il main event ha bisogno di poche presentazioni. Da un lato abbiamo un ex campione Lightweight ad interim come Dustin Poirier, che attualmente occupa ...

