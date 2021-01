GoalItalia : Le statistiche sorridono ai rossoneri: nel 70% dei casi è stato Scudetto ?? - emergenzavvf : D’inverno sono frequenti gli incendi delle canne fumarie: i #vigilidelfuoco RACCOMANDANO SEMPRE UNA PULIZIA ACCURAT… - salvione : L’inverno dei campioni, Hakimi, il Real, Lollo e i destabilizzatori - elenaprimudaja : @Alteo13290542 @QLexPipiens @lameduck1960 io questo inverno (da Marzo 2020, a Feb ero in Oriente) ho lavorato al pu… - PatriziaTenda : Disse al figlio dei cinquanta giorni di viaggio in inverno su un carro bestiame con il tetto sfondato, di morti rim… -

Ultime Notizie dalla rete : inverno dei

Corriere dello Sport

Il Milan capolista cade in casa contro un'Atalanta davvero impressionante. Nonostante il tre a zero, la squadra di Pioli è comunque in testa alla classifica e si laurea campione di inverno. Abbiamo ch ...Si sono disputati nella giornata di ieri quattro anticipi della diciannovesima giornata di serie A, ultima di andata. Il Milan, benché battuto in casa dall’Atalanta per 3 a 0, ha ugualmente conquistat ...