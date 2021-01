Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Dovevamo raddoppiare, poi è venuta fuori la forza della squadra di Inzaghi. Coraggio? Rispondo così” (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta dell'Olimpico, le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, durante la conferenza stampa post gara, del match contro la Lazio. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della squadra emiliana.INIZIO PROMETTENTE, POI IL CALO - "Forse potevamo anche raddoppiare all'inizio. Poi è venuta fuori la Lazio, che sta bene ed è forte. Abbiamo subito la loro bravura e fisicità. Chiudiamo il girone d'andata con 30 punti. Abbiamo avuto tanti problemi e anche ora li abbiamo, dobbiamo stringere i denti. Purtroppo abbiamo perso Defrel oggi, Boga e Djuricic poi ancora non sono al meglio".SCELTE SBALIATE - "No siamo stati Coraggiosi. Abbiamo liberato bene l'uomo tra le linee, poi abbiamo sbagliato le ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta dell'Olimpico, le dichiarazioni del tecnico del, Roberto De, durante la conferenza stampa post gara, del match contro la. Di seguito le dichiarazioni del tecnicoemiliana.INIZIO PROMETTENTE, POI IL CALO - "Forse potevamo ancheall'inizio. Poi èla, che sta bene ed è forte. Abbiamo subito la loro bravura e fisicità. Chiudiamo il girone d'andata con 30 punti. Abbiamo avuto tanti problemi e anche ora li abbiamo, dobbiamo stringere i denti. Purtroppo abbiamo perso Defrel oggi, Boga e Djuricic poi ancora non sono al meglio".SCELTE SBALIATE - "No siamo statisi. Abbiamo liberato bene l'uomo tra le linee, poi abbiamo sbagliato le ...

SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Lazio 1-1 Sassuolo #SSFootball - SassuoloUS : FINALE | #LazioSassuolo 2?-1? I neroverdi ci provano fino alla fine ma all'Olimpico vince la Lazio. Il Sassuolo ch… - CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - Solo_La_Lazio : ?? Consueto appuntamento con le Cardopagelle ??? 'Ciro colpisce, il Sergente trascina' ?? Siete d'accordo con i suoi… - StefanoCori3 : RT @salomone_l: Lazio tonica e brava a non scoprirsi, rimonta il Sassuolo e conquista la quinta vittoria di seguito grazie a Sergej e Ciro.… -