La Cina (e il comunismo) fagociteranno l'occidente. Grazie ai progressisti (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Proviamo a fare uno sforzo d'immaginazione, una sorta di sogno collettivo (o d'incubo se preferite). Rileggiamo la storia con una lente deformante che ricostruisce gli eventi degli ultimi decenni con un po' di malizia. Negli anni Ottanta del secolo scorso si combatteva la battaglia decisiva tra due visioni opposte del mondo. Da un lato il comunismo guidato dall'Urss e dall'altro la democrazia capitalista con a capo gli Usa. Entrambi quei modelli erano imperfetti e inclini al materialismo. L'egualitarismo marxista e il classismo edonista dall'altro ponevano, di fatto, entrambi il denaro al centro di ogni cosa. Il marxismo è sopravvissuto Potendo scegliere, l'occidente – pur con tutti i suoi difetti – era forse preferibile, o "il male minore". Sappiamo come finì: Reagan, Thatcher e Giovanni Paolo II, furono i protagonisti della sua ...

